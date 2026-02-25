Gottz&MUDが、「Victory 2 Hot feat. eyden, Deech」と「HCS feat. Masato Hayashi」の2曲を両A面シングルとしてリリースした。本楽曲はGottzがeydenとDeechを、MUDがMasato Hayashiを客演に迎えてそれぞれ別で楽曲を制作。プロデュースはそれぞれJ-ViewCycle、HESIXDAYTONAとMYMADE&WATAPACHIが行った。Gottz&MUDのワンマンライブ「VERTEX」は先日、第一弾客演参加アーティストを発表、チケットは最終先行開始がスタ