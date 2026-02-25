【しぐさでわかる犬の気持ち】しっぽを振っていても喜んでいるとは限らない しぐさで気持ちをわかってやろう 犬は言葉を発することができないため、態度や気持ちは体でしか表現できません。そこで、私たち飼い主が飼い犬のしぐさを見て気持ちを理解してあげなければ、うまくコミュニケーションはとれないわけです。 犬を飼っている人の中には、「飼い犬がなついてくれない」「ちっとも言うことをきかない」という不満