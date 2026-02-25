2026年2月17日、アサヒ飲料から「三ツ矢さくらレモネード」が登場しました。桜を基調としたパッケージに目を引かれたのでどんな味なのか確かめてみました。『三ツ矢さくらレモネード』 2月17日から期間限定発売https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0204.htmlこれが「三ツ矢さくらレモネード」。レモンと桜がデザインされています。原材料はレモン果汁や香料など。カロリーは100ml当たり34kcal、1本500ml当