アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/25営業日時点＝ 上海ゴム 1.89％ 上海異形鉄筋 1.09％ 上海銅 0.5％ 大連とうもろこし 0.25％ 大連ポリエチレン 0.22％ 上海重油 -0.64％ ＊数値は前日比％