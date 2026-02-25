ドル円１５５．８５近辺、ユーロドル１．１８０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は155.85近辺、ユーロドルは1.1805近辺で推移している。この日は両通貨ペアの値動きが対照的になっている。ドル円は155.35から156.04までのレンジで振幅を繰り返しており、足元の水準はほぼ前日NY終値付近に落ち着いている。 ユーロドルは明確な上昇の流れを示している。東京早朝の1.1772付近を安値に買われ、