第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）追い切り＝２月２５日、美浦トレセン重賞５勝目を狙うレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、雨が強く降るＷコースを単走で６ハロン８３秒３―１１秒８。４コーナーでは前を走る馬を避けるように、内めに進路を取って力強く駆け抜けた。田中博調教師は「シチェーション的に前方外めにキャ