Shokz Japanは、サカナクションの山口一郎氏をブランドアンバサダーに起用。これを記念し、山口氏監修のもと、独自の視点と世界観を細部にまで落とし込んだという「OpenFit 2+山口一郎モデル」を共同制作。コラボ記念プロジェクトとして、山口一郎サイン入りグッズ プレゼントキャンペーン、限定スペシャルボックス 抽選販売(世界300セット限定)、および「OpenFit 2+ 山口一郎モデル」の一般発売を段階的に展開する。