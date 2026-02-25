◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）追い切り＝２月２５日、栗東トレセン２連勝中と勢い十分なソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）は、浜中俊騎手を背にＣＷコースで半マイル追いで仕上げた。マテンロウシルビア（４歳１勝クラス）２馬身半追走する形でスタートし、５２秒２―１１秒１で鋭く伸びて半馬身遅れてフィニッシュした。