静岡市が2030年に東静岡駅北口の市有地へ整備を目指す新しいアリーナ。25日、静岡市はそのイメージを公表。新しいアリーナの具体的な姿がみえてきました。25日に開かれた静岡市の臨時会見。公募されていた新アリーナ整備･運営事業の落札者が発表されました。（静岡市 難波市長）「落札者は株式会社NTTドコモを代表企業とするThe ShizuokaAllianceです」入札に参加を表明したのは2つのグループで、最