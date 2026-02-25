【新華社リオデジャネイロ2月25日】トランプ米大統領が全ての国と地域からの輸入品に新たに課すと発表した15％の関税について、ブラジルの複数の経済学者は、貿易相手国・地域にさまざまな影響を及ぼし、長期的には国際貿易の競争構造を変え、世界経済の成長鈍化につながるとの見方を示した。ブラジルの経済メディアが公表した評価報告書は、関税率15％はこれまで米国がブラジルの一部品目に課してきた税率より低いものの、米