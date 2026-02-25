大阪マラソン（２２日）で、２時間９分３５秒で３４位だった吉田響（２３）＝サンベルクス＝が前半にスペシャルドリンクを取れなかった問題で、ボトルが密集して見つけづらく、見つけられたとしても他の選手のボトルを倒さないと取れない状況だったことが２５日、判明した。初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指すことを宣言していた吉田響は有言実行で、超積極的なレースを展開。７・８キロでペースメーカ