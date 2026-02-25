【新華社ハルビン2月25日】中国黒竜江省ハルビン市では春節（旧正月）連休（15〜23日）期間、開催中の第38回太陽島国際雪像芸術博覧会に多くの観光客が訪れ、雪像を鑑賞したり、多彩な氷雪エンターテインメントを体験したり、雪と氷の世界ならではの魅力を満喫した。（記者/楊思蒞、劉赫垚）