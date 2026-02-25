お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原やすよ（50）が24日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。コンビ間での仲直りの仕方について語った。姉で相方・ともことケンカした時の仲直りの方法について、やすよは「LINEで課題を出す」と告白。メッセージのやりとりで経緯を整理し、原因が分かると謝罪するといい、「何日間かあっても、どこかの日で決着をつける」と話