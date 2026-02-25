巨人のドラフト5位・小浜佑斗内野手（沖縄電力）が阿部監督の実演指導に感謝した。ティー打撃の途中で阿部監督が直々に球を打ちながらの指導を受けると「やっぱり結果残してきている人たちの言葉は非常に刺さるものがあります。そういう人たちのアドバイスだったりはしっかり取り入れてやっていこうと思います」と目を輝かせた。主に速球への対応としてバットの軌道や、ティー打撃でも打ち返す高さなどの指導を受けた。その後