スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年2月27日から「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を、全国のスターバックス店舗で販売します（一部店舗を除く）。アールグレイが香るバスクチーズケーキも登場「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、SAKURAプロモーション第1弾で登場した「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」の上品な味わいはそのまま、ひなまつりを祝うお菓子として親しまれている、香川の伝統的な祝い菓