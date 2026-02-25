客として利用した路線バスの車内から、運転手の財布などを盗んだ疑いで、岐阜市の男が逮捕されました。 【写真を見る】路線バスで運転手の上着や財布など盗んだ疑い 49歳会社員の男を逮捕 ｢服は盗んだが、財布は見ていない｣ 岐阜 逮捕されたのは、岐阜市に住む会社員の玉田直人容疑者49歳です。警察によりますと、玉田容疑者は去年12月4日午前8時すぎ、岐阜県各務原市内で路線バスの車内から、このバスの運転手の男性の、私物の