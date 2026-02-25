ジェームズ・ワン＆ジェイソン・ブラム製作のホラー映画『Lee Cronin's The Mummy（原題）』が、『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』の邦題で5月15日に公開されることが決定。あわせてティザー予告と日本版ポスターが公開された。 参考：“ユニバース”全盛時代となったハリウッド映画の行き先は？荻野洋一の『ザ・マミー』評 本作は、『死霊館』シリーズや『マリグ