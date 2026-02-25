自民党の小林孝一郎さんに聞きました。 【写真を見る】自民党の参議院議員 小林孝一郎さん「党派を超えて議論を深める中で、1つひとつ予算を成立に向けて前に進めていけたらと」 ──まず衆院選での自民党大勝後、初となる特別国会が開かれていますが、雰囲気はいかがでしょうか。 （小林孝一郎さん）「そうですね。自民党は今回多くの議席をいただくことができまして、安堵した部分もあるんですけども、やはりしっかりと結果を