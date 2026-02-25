フォスター電機がこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、純利益を４２億円から４５億円（前期比１５．３％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４０円から４５円へ引き上げ年間配当予想を８０円（前期６０円）とした。 最近の為替相場の状況を踏まえ、為替差損益が改善される見通しであることが要因。なお、売上高１３５０億円（前期比１．９％減）、営業利益７０億円（同３．０％増）は従