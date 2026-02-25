STARTO ENTERTAINMENTが“SPECIAL”な縦型“SHORTドラマ”、「エスドラ」の制作を発表。あわせて配信ラインナップも明らかになった。 （関連：【画像あり】STARTO ENTERTAINMENT発の縦型ショートドラマ「エスドラ」） 第1弾として、堂本光一が主演、BABEL LABELの藤井道人氏がプロデュースを手掛ける『記憶買収人』が、4月から2カ月連続で配信される。 3つのエピソードで構成される同作は、人の記憶を