瀬戸内地方は湿った空気の影響で雲が広がっています。25日夜も曇りの天気が続き、局地的に雨雲がかかる見込みです。 26日は内陸でおおむね曇りますが、海沿いでは日差しが届くでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で8度、津山で6度の予想です。25日朝よりも2度程度気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で19度、津山と高松で16度でしょう。25日よりも大幅に気温の高くなるところがあります。日ごとの寒暖差に注意してください