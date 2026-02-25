J1リーグのFC東京となでしこリーグ1部のスフィーダ世田谷FCは、2027年から統合することに基本合意したと25日に発表した。3月に開幕する2026シーズンのなでしこリーグ1部はスフィーダ世田谷FCとして臨み、2027シーズンからはFC東京スフィーダに改称して戦うことになる。また、将来的なWEリーグ参入も目指す。今後のチーム運営については詳細を両クラブで詰め、2027シーズンのなでしこリーグに引き続き参戦するために各所と連携