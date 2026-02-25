欧州最高峰のチャンピオンズリーグ（CL）で初出場の“ノルウェーの雄”がダークホースとなっている。CLノックアウトフェーズ・プレーオフのセカンドレグが24日に行われ、ボデ／グリムトは敵地『サン・シーロ』に乗り込みインテルと対戦した。ファーストレグに3−1で先勝し、2点リードした中で迎えた一戦は序盤から守備の時間が続くも、58分に相手のミスを突いてイェンス・ペッター・ハウゲが先制点を記録。72分にホーコン・エ