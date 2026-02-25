25日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5059枚だった。うちコールの出来高が8548枚と、プットの6511枚を上回った。コールの出来高トップは6万5000円の1119枚（36円高48円）。プットの出来高トップは5万円の344枚（50円安71円）だった。 コールプット 出来高