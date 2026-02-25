25日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4062枚だった。うちプットの出来高が2906枚と、コールの1156枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の249枚（17円安49円）。コールの出来高トップは6万8000円の238枚（47円高88円）だった。 コールプット 出来高