25日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は59枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは6万8000円の2枚（220円）だった。プットのの合計出来高は52枚。プットの出来高トップは1万円の22枚（変わらず3円）だった。 コールプット 出来高前日比