パウダーテック [東証Ｓ] が2月25日大引け後(16:50)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の3.8億円→5億円(前期は3.7億円)に31.6％上方修正し、増益率が1.1％増→33.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.6億円→2.8億円(前年同期は2.2億円)に72.7％増額し、一転して29.5％増益計算になる。