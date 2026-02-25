東京コスモス電機 [東証Ｓ] が2月25日大引け後(16:50)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は40円(前期は1→5の株式分割前で175円)実施する方針とした。 25年12月に実施した1→5の株式分割を考慮すると、実質14.3％増配となる。 株探ニュース