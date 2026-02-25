被爆建物の広島大学旧理学部１号館の再整備について、工事の完了が５年遅れる見通しであることがわかりました。広島市中区にある被爆建物の「広島大学旧理学部１号館」は、現在広島市が保有しています。市は正面部分を保存し、背後に新しい建物を建設。展示室やテラスなどを再整備する計画です。２５日の市議会で、市は２０２９年度までとしていた工事期間を５年延長し、２０３４年度に完成する見通しとなったと明らかにしま