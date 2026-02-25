マカオ特別行政区政府観光局が2月24日に発表した速報値によると、今年の中国の春節休暇期間中（2月15〜23日）、マカオへの入境者総数は延べ155万4000人に上り、1日当たりの平均は前年同期比5．5％増の延べ約17万3000人に達したとのことです。これは同局の統計開始以来、春節休暇期間における最多記録となりました。うち19日（旧暦1月3日）の入境者数は前年旧暦同日比4％増の延べ22万8000人に達し、統計史上最高の単日入境者数とな