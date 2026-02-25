モデル・SHIHO（49）の夫で格闘家・秋山成勲（50）が23日、自身のインスタグラムを更新。長女・サランちゃん（14）と手をつなぎながらデートを楽しむ動画を公開。仲むつまじい親子の姿に反響が集まっている。【動画】「似てる！かわいい」長女・サランちゃんと手をつなぎ笑顔を見せる秋山成勲秋山は「久しぶりに娘とデートしたのですが、本当に楽しくて幸せでした」と韓国語でつづり、サランちゃんと手をつなぎながら歩き、秋