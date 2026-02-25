◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)世界ランク10位の早田ひな選手が2回戦に登場。同ランク40位の中国の何卓佳選手と対戦しフルゲームの末ベスト16に勝ち上がりました。第1ゲーム、デュースにもつれ込む戦いを落とした早田選手。第2ゲームでは3-9と大きくリードを奪われますが、そこから粘りを見せ10-10とデュースへ追いつきます。その後も一進一退の攻防を見せると18-16でこのゲームを逆転します。