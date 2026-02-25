厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省は25日、従業員の職業訓練などを支援する「人材開発支援助成金」について、30都府県の191事業所が計約20億円を不正に受給していたと明らかにした。職業訓練サービス提供会社のエッグフォワード（東京）が不正受給を指南していた。厚労省は助成金の審査を厳格にするなど再発防止を図る。人材開発支援助成金は、社員研修などに必要な費用の一部を国が支援する制度。事業所側が訓練に必要な費