ドジャースの大谷翔平米大リーグ、ドジャースの大谷翔平がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む日本代表に26日にも合流する。大谷は2連覇に挑むWBCに向け、24日に日本に到着していた。チームは25日、バンテリンドームナゴヤで一部選手が非公開練習を行い、関係者によるとエンゼルスの菊池雄星が実戦形式の打撃練習に登板。26日は同球場で全体練習を行い、カブスの鈴木誠也とレッドソックスの吉田正尚も参加する。