東京都港区にあるマイクロソフト日本法人が入るビル＝25日午後米マイクロソフト（MS）が、他社のクラウドサービスで「マイクロソフト365」など自社のソフトウエアを使う事業者らに高額な利用料を課し、クラウド市場の競争を阻害している疑いがあるとして、公正取引委員会は25日、独禁法違反（不公正な取引方法）の疑いでMSへの審査を始めた。東京の日本法人に同日、立ち入り検査した。関係者への取材で分かった。MSのクラウドを