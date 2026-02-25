タレントの安田美沙子（43）が25日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋”が見えるバスケットボールショットを投稿した。自身のインスタグラムで「バスケを10年以上ぶりにした日」と題してつづり始めた。「朝は、東京マラソンに向けてペースラン7kだけして、バスケでまたアクティブして、夜はプール」と“美腹筋”が見えるバスケットボールショットを投稿した。最後に「アクティブデー」と締めた。ハッシュタグで