競輪の２５年優秀選手表彰式典が２５日、彬子女王殿下ご臨席のもと東京都港区のホテルで行われた。初の男子ＭＶＰに輝いた郡司浩平（３５）＝神奈川・９９期・ＳＳ＝は戴冠を喜びつつ、Ｇ１無冠に終わった２５年の雪辱へ、地元・平塚で開催される日本選手権（５月１〜６日）に照準を定めた。初のグランプリ（ＧＰ）制覇から賞金王となり、当然のようにＭＶＰに選出された郡司だが、喜びは半分。「名誉ある賞をいただいたけど、