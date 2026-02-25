物価高の中、付加価値の強化に取り組みます。イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の2026年度戦略は「低価格」と「品質」の両立です。食べ応えと調理しやすさを両立させた「ピタパン」は、トルティーヤが2025年、コメ価格の高騰で売上が好調だったことを意識しました。また、日用品を中心に3月から順次92品目を値下げするほか、83品目では増量企画も実施します。イオントップバリュ・土谷美津子社長：価格だけではなくて