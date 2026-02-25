ヒューストン・アストロズの今井達也投手（27）が現地時間26日に行われるメッツとのオープン戦で実戦デビューを飾る。現地時間24日、ジョー・エスパーダ監督（50）が明かした。今井は西武からポスティングシステムを利用し、今年1月に3年総額5400万ドルの契約でアストロズに加入。現地20日にはライブBPに初登板し、ホセ・アルテューベ、カルロス・コレアら打者5人との対戦で3三振を奪った。そこから中5日でのデビュー戦となる