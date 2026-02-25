ドジャースが日本公式ファンクラブ「2026年度MVPコース」の完売を発表ドジャースが日本市場で圧倒的な影響力を見せつけた。球団は25日、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club」の2026年度MVPコースが、販売開始からわずか1分で完売したと発表した。年会費は4万5000円で先着1200人限定となっており、単純計算でわずか1分間の間に5400万円を売り上げたことになる。球団は18日に、日本公式ファンクラブのMVPコースの新規入会受