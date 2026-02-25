日本外国特派員協会で会見ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が25日、日本外国特派員協会で会見を行った。ショートプログラム（SP）のリフトでミスが出ながら、立ち直って翌日のフリーで大逆転。この裏にあったエピソードも明かされた。ミラノでは団体戦のSP、フリーでともに世界歴代3位となるハイスコアを叩き出し、