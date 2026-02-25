デニムは定番であるからこそ、他と差をつけるのは職人の技や遊び心が詰まったひと癖あるデザインです。周囲と差がつく独創的なディテールを纏えば、いつものデニムコーディネートが洗練された装いへと昇華します。 【フリーダ】魂が宿る、こだわりが詰まった完全1点物の刺し子デニムジャケット 「Vintageハンドステッチ リメイク デニムジャケット」\99,000※2026年3月中旬発売予定 タイ・バン