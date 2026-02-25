神戸市出身の上方落語家・露の団六（つゆのだんろく、本名・井原俊二=いはらしゅんじ）さんが今月21日死去した。67歳だった。露の団六さん（写真提供：上方落語協会）1980年に二代目露の五郎兵衛（当時は露の五郎、故人）に入門。神戸大学出身の“インテリ落語家”として、ラジオ関西（神戸市中央区）で、1987年から2001年まで冠番組『露の団六のニュース大通り』のキャスターを務めた。また、ダウン症の兄を持つことから、全