資料マスク 岡山県は25日、岡山市と倉敷市を除く、県内の小学校・中学校の計10校で合わせて100人がインフルエンザとみられる症状で欠席したと発表しました。 笠岡市の小学校、総社市の義務教育学校と中学校、津山市の小学校、赤磐市の小学校と中学校、真庭市の中学校2校、浅口市の小学校、久米南町の支援学校が学級閉鎖や学年閉鎖の措置をとりました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し