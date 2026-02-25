介護・医療分野の最新リハビリテックを、東京ビッグサイトでまとめて確認できる出展情報が公開されました。今回は、ネットスターロボットソリューションズがOYMotion Technologiesの日本代理店として共同参加する点が注目ポイントです。脳波計測から手指リハビリ、移動支援まで、現場導入を想定した機器を一度に比較できます。 ネットスターロボットソリューションズ「CareShowJapan・CareTEX東京 出展情報」