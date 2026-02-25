3月3日の桃の節句に向けて、亀屋万年堂から春限定の生菓子三種が登場します。桜の香りをまとった「桜道明寺」と「桜餅」、よもぎが香る「草餅」を同時に選べる季節ラインナップです。和菓子らしい色合いと香りで、ひなまつりの食卓をやさしく整えたい日に合わせやすい販売内容です。 亀屋万年堂「桜道明寺・草餅・桜餅の季節限定生菓子三種」 桃の節句：2026年3月3日販売店舗：亀屋万年堂直販16店舗（