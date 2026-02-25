特許データを経営判断にどう生かすかを整理した市場レポートが公開されました。今回のテーマは、世界の特許分析市場がどこまで拡大するかという中長期の見通しです。市場規模の推移に加えて、AIやクラウド導入が競争環境をどう変えるかまで確認できます。 Panorama Data Insights「世界の特許分析市場予測」 公開日：2026年2月24日公開時刻：10:00予測期間：2023年〜2031年対象地域：世界ジャパンイン