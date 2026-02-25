中京テレビの視聴で賞品応募まで進める、春の参加型キャンペーンが始まります。今回の「春のコメコメキャンペーン」は、dボタンのデータ放送を使ってビンゴに挑戦できる仕組みです。4週間で総額1,000万円分が用意され、テレビを見る時間がそのまま応募チャンスにつながります。 中京テレビ「日頃の感謝をコメて！春のコメコメキャンペーン」 キャンペーン期間：2026年3月2日〜3月29日対象番組放送時間