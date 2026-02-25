精密農業とゲノム編集の進化を背景に、農業バイオテクノロジー市場の拡大ペースが加速しています。2035年には5777億米ドル規模が見込まれ、食料生産の質と効率を同時に高める領域として注目が集まっています。市場レポートを読み解くと、技術開発だけでなく規制対応や投資戦略まで一体で動いている流れが見えてきます。 レポートオーシャン「農業バイオテクノロジー市場最新動向分析レポート」 発表日