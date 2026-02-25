Ｊ１・ＦＣ東京は、２７年から、なでしこリーグ１部所属のスフィーダ世田谷ＦＣと統合することに基本合意したことを２５日、発表した。この日、両クラブが都内で会見を行った。スフィーダ世田谷ＦＣは、２７年シーズンより「ＦＣ東京スフィーダ」に改称して活動する。統合の背景として「ＦＣ東京は首都である東京を代表するクラブとして、男子、女子を問わずサッカーの勝ちを広げ、クラブとしての存在意義を高めることを目指し